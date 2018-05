Bruce Willis monte sur le ring pour entraîner Tyson

Bruce Willis monte sur le ring ! Le site Deadline rapporte que l'acteur américain, à l'affiche de Death Wish, incarnera prochainement le légendaire coach de boxe Cus d'Amato, qui fut notamment l'entraîneur d'un certain Mike Tyson. Le biopic, intitulé Cornerman, sera écrit et réalisé par Rupert Friend, comédien vu au générique de la série Homeland et de La Mort de Staline.Vin Diesel, Bruce Willis, Harrison Ford... Quel âge avaient-ils lorsqu'ils ont joué dans ces films d'action ?

Le long métrage Cornerman racontera l'histoire de Cus d'Amato, coach de boxe à la retraite aux commandes d'un petit club de gym dans les montagnes Catskills. Alors qu'il entraîne de jeunes prétendants, le patron de l'établissement le pousse à dénicher un véritable compétiteur. C'est alors qu'un des amis de D'Amato présente à ce dernier le jeune Mike Tyson, alors âgé de 13 ans. Décelant le potentiel du gamin, le coach décide de tout faire pour qu'il devienne le plus jeune champion du monde poids lourds de l'histoire.

Un casting international est lancé pour trouver l'acteur qui incarnera Mike Tyson sur grand écran. Le tournage de Cornerman devrait débuter à l'automne prochain.