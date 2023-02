Britney Spears tacle ses fans

«J’ aime et j’adore mes fans, mais cette fois, les choses sont allées un peu trop loin et ma vie privée n’a pas été respectée», a exprimé la chanteuse sur Twitter «Vous êtes allés trop loin», c’est en substance ce que Britney Spears a déclaré à ses fans.



Certains ont appelé la police pour demander à des officiers de se rendre à son domicile, persuadés que leur idole était en danger. La raison de leur inquiétude ? L’interprète de Toxic avait supprimé son compte Instagram. Des officiers sont donc venus chez la pop star, comme elle vient elle-même de le confirmer, furieuse.



«Comme chacun sait, la police a été envoyée chez moi sur la base de quelques appels frauduleux. J’aime et j’adore mes fans, mais cette fois, les choses sont allées un peu trop loin et ma vie privée n’a pas été respectée », entame Britney Spears dans sa lettre à ses admirateurs postée sur Twitter.



La chanteuse de Stronger a pris le temps d’expliquer à ceux qui la suivent les conséquences de leurs actes, étant une personnalité publique. « J’ai eu le sentiment d’être manipulée et humiliée une fois l’incident rendu public et d’être dépeinte, une fois encore, de façon déplorable et injuste par les médias », ajoute-t-elle. Britney Spears a donc demandé instamment à ses fans de respecter sa vie privée.



Quant à son compte Instagram, il est toujours désactivé, contrairement à Twitter et TikTok, réseau sur lequel circulent toujours les vidéos de certains admirateurs appelant la police pour envoyer une patrouille chez leur idole. A croire que certains sont prêts à tout pour quelques likes supplémentaires…