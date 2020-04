Chambre des représentants

Les fonctionnaires de la Chambre des représentants ont décidé de faire don de 1,6 million de DH au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus, mis en place sur Hautes instructions de S.M le Roi Mohammed VI.

"Dans le cadre des efforts de mobilisation nationale entrepris par notre pays pour contenir les répercussions de l'épidémie du coronavirus, les fonctionnaires de la première Chambre ont contribué à hauteur d'un million et 60.000 dirhams au Fonds spécial", indique jeudi la Chambre dans un communiqué.

Par une telle démarche, les fonctionnaires affirment leur engagement en faveur des initiatives et mesures entreprises par la présidence et les différentes structures de la Chambre afin que l'institution législative assume pleinement ses prérogatives dans cette conjoncture aussi particulière.



Agence urbaine de Settat

Le personnel de l'Agence urbaine de Settat (AUS) a décidé de contribuer au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), mis en place sur Hautes instructions de S.M le Roi Mohammed VI.

La directrice de l'Agence va, ainsi, offrir au Fonds un mois de salaire, tandis que l'ensemble des employés vont consentir trois jours de leur paie, indique jeudi un communiqué de l'établissement.

Les employés ont exprimé leur fierté de contribuer à cette initiative lancée par S.M le Roi, partant de leur conviction du devoir de solidarité dans ces circonstances difficiles et de la nécessité de participer aux efforts d'atténuation des effets sanitaires et économiques de la pandémie.

Ils ont, en outre, hautement salué l'action ininterrompue des autorités compétentes pour enrayer la propagation de la maladie, se félicitant de la conscience démontrée par le peuple quant au respect des mesures de l'état d'urgence sanitaire.



FNIR

La Fédération nationale interprofessionnelle du riz (FNIR) a fait don de 500.000 DH au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus.

Selon un communiqué de la Fédération, cette contribution s'inscrit dans le cadre de la mobilisation nationale solidaire en faveur de la lutte contre le coronavirus (Covid-19).



SIERA

Le fabricant de réfrigérateurs et importateur d’électroménager marocain, SIERA, a fait don en mars dernier de 10 millions de dirhams au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), mis en place sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Un communiqué de la compagnie, parvenu jeudi à la MAP, indique que, "face à la crise sanitaire et économique sans précédent qui frappe actuellement le Maroc, SIERA a pris part dès le début de la propagation du Covid-19, aux efforts de solidarité nationale".

A travers cette contribution, l’entreprise dit réitérer sa "totale adhésion" aux efforts consentis par les pouvoirs publics afin d’aider le Maroc à lutter efficacement contre cette crise sanitaire, a indiqué le directeur général de la compagnie, cité dans le communiqué.



Anciens combattants

L'Association des œuvres sociales des fonctionnaires et agents du Haut-commissariat aux anciens combattants et anciens membres de l'armée de libération a contribué au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus à hauteur de 100.000 DH.

Les agents chargés de la gestion des marchés de gros pour les légumes, les fruits et les poissons ont, pour leur part, accordé une contribution financière allant de 5.000 à 10.000 DH chacun, en plus des anciens combattants et anciens membres de l'armée de libération qui ont versé des sommes équivalentes, indique un communiqué de l'Association.

De son côté, le Haut-commissaire Mustapha El Ktiri a fait don d'un mois de salaire au Fonds, souligne-t-on de même source.