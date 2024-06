Brahim Diaz, sérieux candidat pour le Ballon d’Or africain

L’international marocain Brahim Diaz, l’un des joueurs les plus décisifs cette saison avec le Real Madrid, est un sérieux candidat pour remporter le Ballon d’Or africain, souligne, mercredi, le journal sportif espagnol «Marca».



Vainqueur samedi dernier de la Ligue des champions avec les Blancs, Brahim Diaz «a de sérieuses chances de devenir le premier joueur du Real Madrid à remporter le Ballon d'Or décerné par la Confédération africaine de football (CAF) », écrit le quotidien spécialisé.



«Le prix sera remis à la fin de l'année et Brahim compte comme arguments le triplé avec le Real Madrid (Supercoupe d’Espagne, Liga et Ligue des champions) et ses débuts avec la sélection du Maroc», indique la publication, rappelant qu’en effet, l’ancien joueur de Manchester City fera ses débuts vendredi dans un match officiel avec les Lions de l’Atlas contre la Zambie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Brahim Diaz a disputé 45 matchs avec le Real Madrid cette saison, signent 12 buts et 9 passes décisives, fait valoir « Marca », relevant que le grand défi de l’attaquant de 24 ans est de se qualifier avec le Maroc à la Coupe du monde 2026 et de remporter la prochaine Coupe d’Afrique qui se déroulera dans le Royaume.



Après une saison remarquable avec trois titres, Brahim Diaz a suffisamment d'arguments afin d’être en lice pour un Ballon d'Or africain «historique», conclut le journal espagnol.