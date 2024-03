Brahim Diaz, Eliesse Ben Seghir et Soufiane Rahimi impressionnent le public marocain

Pour sa première apparition depuis la déception de la CAN 2023, l'équipe nationale marocaine a renoué avec la victoire. Dans un match amical disputé au Grand Stade d'Agadir, le Maroc a affronté l'Angola pour une confrontation qui a été bien plus qu'un simple test amical pour les deux équipes.

Outrageusement dominés, les Palancas Negras ont fini par craquer juste avant le dernier quart d’heure sur un but contre son camp pour enfin perdre le match 1-0.



L'équipe marocaine était déterminée à offrir une performance convaincante à son public. Dès le coup d'envoi, les Lions ont pris le contrôle du match avec une première occasion dans les premières minutes de jeu. Ayoub El Kabi a failli ouvrir le score, mais le gardien angolais a réussi à repousser sa tentative.

Les Angolais ont également eu leurs moments, avec une tête de Mabululu frôlant le poteau marocain.



Cependant, la pression marocaine s'est intensifiée, notamment grâce aux nouveaux venus Eliesse Ben Seghir et Brahim Diaz. Leur présence sur le terrain a été immédiatement ressentie, avec des actions vives et percutantes, mettant à mal leur adversaire. Ces derniers ont multiplié les occasions, mais ont été confrontés à une défense robuste.



Pendant ce temps, les Palancas Negras tentaient de répondre avec des contre-attaques rapides, mais se heurtaient à une défense marocaine bien en place, dirigée par Abdel Abqar et Naif Aguerd. Les quelques incursions angolaises ont été vite avortées, permettant au Maroc de maintenir la pression sur son adversaire.



Au retour des vestiaires, le Maroc continuait sur sa lancée, avec Brahim Diaz qui s’est montré particulièrement entreprenant. Ses tentatives de lob et de coup franc ont bien failli donner l'avantage à son équipe, mais le gardien angolais veillait au grain, repoussant tous les assauts marocains.



Malgré les efforts déployés, le Maroc peinait à concrétiser ses occasions. C'est finalement sur un malheureux but contre son camp de David Carmo que les Lions ont pris l'avantage, sur un centre de Yahia Attiat-Allah vers Soufiane Rahimi, toujours au bon endroit, au bon moment. Ce dernier, entré en jeu en deuxième mi-temps, a confirmé son retour en sélection avec une performance impressionnante.



Interrogé sur le retour en force de Rahimi, Walid Regragui s'est montré satisfait de la prestation de son joueur, soulignant le travail acharné de ce dernier. Rahimi, qui évolue au club d'Al Ain, enchaîne les bonnes performances, cumulant cette saison 14 buts et 10 passes décisives en 29 matchs, toutes compétitions confondues.



Avec cette victoire, le Maroc retrouve le sourire et se tourne déjà vers son prochain défi : un affrontement contre la Mauritanie en clôture de cette trêve internationale. En attendant, les supporters marocains saluent le retour en grâce de leur équipe nationale et espèrent que cette dynamique positive perdurera dans les prochaines échéances.



Il est, par ailleurs, à rappeler que le sélectionneur national tiendra une conférence de presse, lundi à la salle des conférences du grand stade d’Agadir, à la veille du match qui opposera la sélection marocaine à son homologue mauritanienne, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Cette conférence de presse, prévue à partir de 21h30, sera suivie d’une séance d’entrainement ouverte aux médias pendant les 15 premières minutes, ajoute la même source.



Mehdi Ouassat