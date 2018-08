Brad Pitt contre-attaque

Entre eux rien ne va plus. Depuis l'annonce de leur séparation en 2016, Angelina Jolie et Brad Pitt enchaînent les conflits et peinent à trouver un terrain d’entente. Après s'être longtemps disputé la garde de leurs six enfants, les deux stars semblaient pourtant avoir trouvé un accord. Mais les querelles auraient repris de plus belle à cause, cette fois-ci, de différends financiers. Mardi 7 août, Angelina Jolie aurait en effet déposé un document à la Cour supérieure de Los Angeles, accusant son ex-époux de ne pas payer la pension alimentaire sur laquelle ils s’étaient pourtant mis d’accord. De son côté, Brad Pitt n’a pas attendu longtemps avant de répliquer, dévoilant même la somme exacte qu’il aurait versée à Angie.

Selon les documents déposés à la Cour supérieure de Los Angeles, Brad Pitt contesterait catégoriquement l’affirmation selon laquelle il n’aurait pas payé de pension alimentaire suffisamment importante. D'après son avocat, la star du dernier film de Quentin Tarantino aurait versé plus de 9 millions de dollars à Angelina Jolie depuis leur séparation. «[Brad Pitt] a donné à [Angelina Jolie] 8 millions de dollars pour l'aider à acheter sa nouvelle maison, et 1,3 million de dollars pour régler des factures diverses la concernant elle et leurs enfants».

Agacé par les accusations portées à son égard, l’acteur de 54 ans a ajouté que la plainte de son ex-compagne était tout bonnement «inutile». «C’est une tentative à peine voilée de manipuler la couverture médiatique», a-t-il expliqué dans les documents juridiques. Qu’on se le dise, le conflit Brangelina est loin d’être terminé.