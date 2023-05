Brad Pitt conduira-t-il une véritable Formule 1 ?

Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc et… Brad Pitt ? Le réalisateur Joseph Kosinski et le producteur Jerry Bruckheimer ont annoncé lors d'une conférence organisée à Miami que l'acteur piloterait une authentique monoplace durant le Grand Prix de Silverstone, puis lors des courses suivantes, dans le cadre du tournage d'un film sur la Formule 1.



Une onzième écurie sera ainsi créée de toutes pièces pour les besoins du film. «Leur long-métrage sur la F1 a l'air incroyable, a écrit le journaliste Will Buxton, modérateur de l'événement, sur son compte Twitter. Ils créent une 11e équipe et tournent sur le circuit durant le Grand Prix de Silverstone et lors de toutes les courses jusqu'à la fin de l'année.» Avant d'ajouter : «Eh oui. Brad Pitt va conduire une F1 dès Silverstone, et ce, pour le reste de la saison.»



La nouvelle a d'abord été confirmée par le site spécialisé ESPN F1. Mais depuis, Variety et le média wearetherace ont nuancé ces propos. Selon eux, l'acteur conduira en réalité une F2 «modifiée» sur laquelle a travaillé Mercedes, l'écurie de Lewis Hamilton, qui coproduit lui-même le long-métrage et apporte un éclairage «sur l'histoire et le scénario, afin de s'assurer qu'il s'agit du film de course le plus précis jamais réalisé», selon Will Buxton.



Brad Pitt ne s'élancera donc pas aux côtés des autres pilotes de la grille à l'occasion de futurs Grands Prix. Les exploits du comédien seront en outre filmés par une minuscule caméra 6K, et ce, lorsque le circuit sera vide, entre les séances d'essais libres. Les fans de Formule 1 peuvent donc renoncer à voir Brad Pitt affronter en piste Fernando Alonso ou Carlos Sainz.