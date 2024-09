Bourse de Casablanca : résumé de la séance du 18 septembre

Voici le résumé de la séance boursière du mercredi 18 septembre :



- Le MASI a clôturé sur un gain de 0,64% à 14.088,04 points.



- Le secteur "Sociétés de portefeuilles et Holdings" a enregistré la hausse la plus forte (+5,04%), tandis que le secteur ""Ingénieries et biens d'équipement industriels" a accusé la plus forte baisse (-3,55%).



- Le volume global des échanges s'est chiffré à 183,11 millions de dirhams (MDH).



- La capitalisation boursière a dépassé 727,2 milliards de dirhams.



- Les plus fortes hausses ont été enregistrées par CIH (+6,17% à 430 DH), Rebab Company (+6% à 99 DH), Delta Holding (+5,05% à 58 DH), CFG Bank (+5% à 189 DH) et Promopharm S.A (+4,45% à 1.149 DH).



- Stroc Industrie (-6,09% à 49,2 DH), M2M Group (-2,9% à 550 DH), Cartier Saada (-2,8% à 37,11 DH), Bank of Africa (-1,74% à 191,60 DH) et BMCI (-1,6% à 615 DH) ont affiché les plus forts replis.