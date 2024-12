Bourse de Casablanca : principaux points du résumé mensuel

Voici les principaux points du résumé mensuel de la Bourse de Casablanca au titre du mois de novembre 2024 :



- Le MASI a gagné 4,72% à 14.837,22 points (pts) et le MASI.20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, s'est bonifié de 5,73% à 1.208,62 pts. - Le secteur de "participation et promotion immobilières" (+19,94%) a réalisé la meilleure performance et celui de "l'électricité" (-10,23%) a accusé le plus fort repli.



- Les échanges ont atteint plus de 9,1 milliards de dirhams (MMDH). - La capitalisation boursière s'est établie à près de 756,5 MMDH.



- Alliances (+26,46% à 411 DH), Addoha (+19,44% à 40,61 DH), S2M (+18,74% à 273,1 DH), Sodep-Marsa Maroc (+17,98% à 548,6 DH) et CFG Bank (+13,35% à 208 DH) ont affiché les plus fortes hausses.



- Les plus fortes baisses ont été enregistrées par Zellidja (-32,53% à 85,01 DH), Taqa Morocco (-10,23% à 1.316 DH), Stroc Industrie (-9,76% à 1.316 DH), Ib Maroc.com (-8,31% à 32 DH) et Auto Hall (-8,15% à 62 DH).