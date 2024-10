Bourse de Casablanca : les tops et les flops de septembre 2024

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca durant le mois de septembre 2024 : Plus fortes hausses :



- Zellidja (+39,64% à 147,95 DH)



- Rebab Company (+39,45% à 104,45 DH)



- Jet Contractors (+28,95% à 980 DH)



- Addoha (+26,61% à 39,25 DH)



- Sodep-Marsa Maroc (+23,24% à 472 DH)



Plus fortes baisses :



- Maroc Leasing (-11,9% à 370 DH)



- Ib Maroc.com (-9,54% à 38,5 DH)



- Cartier Saada (-8,73% à 37 DH)



- AFMA (-8,66% à 1.160 DH)



- BCP (-8,46% à 287,9 DH)