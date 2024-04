Bourse de Casablanca : les tops et les flops de la semaine Economie et finances

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la semaine du 15 au 19 avril :



Plus fortes hausses :



- Ib Maroc.com (+54,15% à 31 DH) - Fenie Brossette (+34,33% à 114,85 DH)



- Résidences Dar Saada (+25,87% à 68,5 DH)



- Stroc Industrie (+25,06% à 33,14 DH) - Managem (+21,84% à 2.315 DH)



Plus fortes baisses :



- Alliances (-11,11% à 240 DH)



- SNEP (-7,69% à 600 DH)



- Maghreb Oxygène (-6,17% à 213 DH)



- S2M (-6,16% à 160DH)



- Salafin (-4,94% à 596,5 DH)