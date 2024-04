Bourse de Casablanca : l'essentiel de la séance du vendredi 05 avril

Le MASI, indice phare de la Bourse de Casablanca, a clôturé la séance de vendredi sur gain de 0,09% à 13.118,75 points (pts), soutenu par les bonnes performances des secteurs de la participation et promotion immobilières (+5,36%), de la chimie (+4,84%) et de l'industrie pharmaceutique (+1,85%).



Les échanges ont porté sur 214,12 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché Central (Actions) et dominés par les transactions sur Addoha (64,32 MDH), Alliances (25,33 MDH) et Sonasid (15,39 MDH).



La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, 676,26 milliards de dirhams (MMDH).



Du côté des valeurs, Addoha (+7% à 25,68 DH), SNEP (+5,18% à 630 DH), Alliances (+3,03% à 238 DH), Stroc Industrie (+2,75% à 26,2 DH) et Mutandis (+2,69% à 267 DH) ont affiché les plus fortes hausses.



À l'opposé, les plus fortes baisses ont été enregistrées par la Société des boissons du Maroc (-9,99% à 2.604 DH), Minière Touissit (-3,77% à 1.250 DH), Med Paper (-3,76% à 18,67 DH), Sonasid (-2,44% à 800 DH) et Delta Holding (-2,28% à 38,5 DH).