Bourse de Casablanca : l'essentiel de la séance du mercredi 08 mai

Le MASI, indice phare de la Bourse de Casablanca, a clôturé la séance du mercredi sur un gain de 0,32% à 13.418,67 points (pts), soutenu par la hausse des secteurs "Distributeurs" (+3,01%), "Electricité" (+2,78%) et "Industrie Pharmaceutique" (+2,23%).



Les échanges ont atteint plus de 179,68 millions de dirhams (MDH), réalisés entièrement sur le marché central "Actions" et dominés par les transactions sur Attijariwafa Bank (29,88 MDH), Résidences Dar Saada (26,89 MDH) et BCP (25,6 MDH).



En ce qui concerne la capitalisation boursière, elle a dépassé 700,46 milliards de dirhams (MMDH).



Aux valeurs individuelles, Stokvis Nord Afrique (+4,93% à 11,27 DH), Résidences Dar Saada (+4,64% à 81,2 DH), Aluminium du Maroc (+3,93% à 1.561 DH), Label Vie (+3,62% à 4.405 DH) et Taqa Morocco (+2,78% à 1.440 DH) ont affiché les plus fortes hausses.



À l'opposé, les plus fortes baisses ont été accusées par Ennakl (-2,94% à 33 DH), Wafa Assurance (-2,89% à 4.300 DH), Stroc Industrie (-2,17% à 34,2 DH), Maghrebail (-1,86% à 950 DH) et Microdata (-1,65% à 654 DH).