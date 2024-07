Bourse de Casablanca : l'essentiel de la séance du lundi 08 juillet

Le MASI a clôturé la séance de lundi sur une perte de 0,07%, pénalisé par le repli des indices des services de transport (-1,9%), de l'agroalimentaire/production (-1,43%) et de la participation et promotion immobilières (-1,02%).



Les échanges ont porté sur 48,08 millions de dirhams (MDH), réalisés sur le marché central (actions) et dominés par les transactions sur Akdital (25,32 MDH), Bcp (5,22 MDH) et Alliances (2,72 MDH).



La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, 696,09 milliards de dirhams.

Du côté des valeurs, les plus fortes baisses ont été enregistrées par M2M Group (-5,89% à 423,5 DH), S2M (-3,95% à 170 DH), Stokvis Nord Afrique (-3,56% à 10,58 DH), Cosumar (-2,41% à 194,1 DH) et Afma (-1,92% à 1.224 DH).



Contre-tendance, Société des boissons du Maroc (+6,99% à 2.573 DH), Cartier Saada (+3,78% à 32,69 DH), Sothema (+3,77% à 990 DH), Ennakl (+2,76% à 34,96 DH) et Immorente Invest (+1,3% à 93,2 DH) ont affiché les plus fortes hausses.