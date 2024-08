Bourse de Casablanca : Résumé de la journée du 22 août

Voici le résumé de la séance boursière de ce jeudi 22 août : - Le MASI s'est adjugé 0,1%, à 13.928,12 points.



- Le secteur de la sylviculture et papier s'est offert la plus forte hausse (+9,96%), suivi du secteur du transport (+3,48%), et de celui des ingénieries et biens d'équipement industriels (+2,17%).



- L'indice de l'électricité a accusé la baisse la plus forte (-1,89%), suivi de l'indice du bâtiment et matériaux de construction (-1,1%), et de l'indice du pétrole et gaz (-0,64%).



- Le volume global des échanges a porté sur 138,88 millions de dirhams (MDH) réalisés principalement sur le marché Central (Actions).



- Au volet des valeurs les plus actives, Attijariwafa Bank a apporté 14,12 MDH, devançant Itissalat Al-Maghrib 12,15 MDH et Akdital 11,77 MDH.



- La capitalisation boursière s'est établie à plus de 723,7 milliards de dirhams.



- Les plus fortes hausses ont été enregistrées par S.M Monétique (+9,98% à 235,85 dirhams (DH)), Med Paper (+9,96% à 26,6 DH), Involys (+9,95% à 104 DH), Stokvis Nord Afrique (+9,94% à 16,37 DH) et Balima (+6% à 218,35 DH).



- Rebab Company (-5,99% à 65,71 DH), Maghreb Oxygène (-4,91% à 213 DH), Sonasid (-3,17% à 846,2 DH), Ciments du Maroc (-2,72% à 1.790 DH) et Minière Touissit (-2,18% à 1.663 DH) ont réalisé les plus fortes baisses.