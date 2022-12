Bourse Istihqaq. Plus de 2.000 bénéficiaires au titre de l'année 2022

La Fondation Mohammed VI de Promotion des œuvres sociales de l'Education-Formation a célébré, mercredi à Rabat, la 20ème promotion des lauréats de la bourse ISTIHQAQ, attribuée cette année à plus de 2.000 jeunes étudiants.



Cette bourse, d’une valeur de 30.000 DH et échelonnée sur trois années d’études, est destinée aux bacheliers enfants des adhérents de la Fondation, ayant réussi leur baccalauréat avec la mention "très bien", à condition de poursuivre leurs études universitaires au Maroc.



La promotion 2022, qui compte 62% de filles et 38% de garçons, est représentée à hauteur de 51% par des étudiants issus de l’école publique et 49% de l’école privée. En outre, 70% des lauréats ont décroché leur baccalauréat en sciences expérimentales tandis que 18% sont titulaires d’un baccalauréat en sciences mathématiques A et B.



S'agissant de l'orientation des lauréats après le baccalauréat, 26% des étudiants sont inscrits dans les facultés de médecine et de pharmacie, 24% dans les classes préparatoires, 23% dans les écoles d’ingénierie et 16% dans les facultés multidisciplinaires.



Dans une allocution lue en son nom, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa a loué les résultats obtenus par les lauréats de cette promotion, qui renforcent le classement de notre pays dans les compétitions arabes, africaines et internationales dans les domaines de la science, la culture et la créativité.



Selon M. Benmoussa, l’école marocaine est capable de surmonter les défis grâce aux efforts combinés de tous les partenaires et les parties prenantes. Les résultats obtenus sont le fruit d’un travail collectif des enseignants et des administrateurs, en plus des efforts des étudiants et des sacrifices de leurs familles.



La célébration du génie et l’instauration d’une culture de l’excellence interviennent, selon le ministre, en application des chantiers menés par le ministère, en particulier, la loi cadre 51.17 relative au système de Formation-Education, visant à mettre en place une école marocaine citoyenne, équitable et inclusive, en plus des dispositions de la feuille de route de réforme du système d'éducation et formation 2022-2026, qui constitue un chantier stratégique visant à réaliser une renaissance éducative et s'inscrit dans la continuité de la réforme du système éducatif marocain.



Cette feuille de route, poursuit-t-il, entend permettre aux étudiants de bénéficier des enseignements de base, renforcer l'esprit de citoyenneté et réaliser l'obligation scolaire, soit la multiplication du taux d'étudiants maitrisant les enseignements de base au cycle primaire, les étudiants bénéficiant des activités parascolaires, en plus de réduire d'un tiers la déperdition scolaire, afin de donner une forte impulsion à l'obligation scolaire.



De son côté, le président de la Fondation Mohammed VI de Promotion des œuvres sociales de l’Education-Formation, Youssef El Bakkali, a fait valoir les efforts des parents d’élèves et des enseignants qui ont prouvé, encore une fois, leur capacité à consolider les valeurs du mérite et diffuser la culture de l'excellence.



A l’instar de la bourse ISTIHQAQ, la Fondation s'est engagée à renforcer les efforts de généralisation de l'enseignement préscolaire dans le Royaume, a-t-il souligné, mettant l’accent sur le rôle central de ce chantier dans l’initiation de nos enfants, sur différents niveaux.



A partir de ces initiatives, poursuit M. El Bakkali, la Fondation veille à la mise en œuvre d’un certain nombre de projets pionniers du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, notamment, la feuille de route 2022-2026 qui mise sur la mise en place d’une école publique de qualité pour tous.



S’adressant aux jeunes lauréats, le président a mis l’accent sur l’importance des valeurs de persévérance, de sérieux et d’esprit positif comme recette efficace du succès, des vertus qui ont été clairement ressenties lors de la participation honorable de notre jeune équipe nationale de football au Mondial du Qatar 2022.



De 2003 à 2022, la bourse ISTIHQAQ a été décernée à plus de 18.700 personnes qui poursuivent actuellement des cursus universitaires et professionnels prometteurs dans des secteurs vitaux (santé, ingénierie, industrie, etc). La Fondation a déboursé près de 488 millions de dirhams depuis le lancement de cette prestation.



Cette cérémonie, tenue au centre d'accueil et de conférences de la Fondation, s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités et d’acteurs des secteurs de l'Éducation-Formation.