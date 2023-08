Le portier international marocain Yassine Bounou, sociétaire du FC Séville, est le « favori » de la direction sportive du Real Madrid pour remplacer Thibaut Courtois, victime, jeudi, d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, rapportent des médias sportifs proches du club de la capitale espagnole.



«Après la confirmation de la gravité de la blessure de Courtois, les dirigeants du Real Madrid se sont mis à la recherche du remplaçant du Belge et le favori, après avoir écouté et analysé de nombreuses options, est Yassine Bounou», écrit le quotidien spécialisé «Marca».



«Bounou (32 ans) est séduit par l'idée de porter le maillot du Real Madrid et l'a fait savoir aux dirigeants sévillans », précise le quotidien espagnol dans sa version électronique. En outre, ajoute la publication «Bounou est du goût d'Ancelotti», assurant qu’après la mauvaise nouvelle de la blessure de Courtois, «le favori n'est autre» que l’international marocain pour couvrir l’absence du portier belge.



«Yassine Bounou est le favori du Real Madrid pour remplacer Courtois. Il convainc la direction sportive par son profil expérimenté, son caractère conquérant et sa condition physique », indique, de son côté, le journal sportif «AS». «Bounou est apprécié pour plusieurs raisons.



Tout d'abord, le profil expérimenté et conquérant du Marocain est très apprécié. C'est un gardien qui a atteint les demi-finales de la dernière Coupe du monde au Qatar avec les Lions de l’Atlas et qui a remporté deux fois l'Europa League (2019-20 et 2022-23). Un gardien habitué aux grands défis qui résisterait à la pression du public du Stade Santiago Bernabéu. Sa taille (1,95 m), proche des deux mètres de Courtois, plaît également», détaille le quotidien espagnol.



«L’international marocain a un contrat jusqu'en 2025 avec Séville et une clause libératoire de 50 millions d’euros, bien qu'il ait conclu un accord tacite avec le club sévillan pour qu'il le laisse partir si l'offre atteignait 20 millions», précise la même source. Si ce transfert prend forme, Yassine Bounou sera le deuxième joueur marocain à porter les couleurs du Real Madrid après Achraf Hakimi.



A noter que Thibaut Courtois doit être opéré dans les prochains jours a indiqué le Real, dans un bref communiqué diffusé sur son site internet, à deux jours de la reprise de la Liga. Le portier belge (31 ans) s'est blessé à l'entraînement.



Le Real Madrid ne précise pas la durée d'indisponibilité de son gardien, mais selon la presse espagnole, elle s'élèverait à plusieurs mois, entre huit et neuf, ce qui signifierait qu'il pourrait manquer la quasi-totalité de la saison. Cette blessure est un coup dur pour le Real et l'international belge, avant un déplacement sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Les Merengue devraient compter sur le gardien ukrainien Andriy Lunin (24 ans), pour remplacer Courtois lors de la première journée de Liga.



Arrivé en 2018 à la "Maison blanche", Thibaut Courtois n'avait pas connu de blessure aussi grave à Madrid, malgré une déchirure du ménisque qui l'a éloigné des terrains pendant trois mois en 2015. Le Real Madrid, vainqueur à 14 reprises de la Ligue des champions, démarre samedi une nouvelle ère aprèsle départ de son attaquant vedette, Karim Benzema, vers l'Arabie Saoudite.



Des rumeurs sur l’arrivée d'une autre star française, Kylian Mbappé, en provenance du Paris Saint-Germain, continuent de rythmer le mercato estival, alors que le Real a notamment recruté le milieu de terrain anglais