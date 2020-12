Bounou et Ziyech en lice pour le prix de "Joueur maghrébin de l'année"

Les Marocains Yassine Bounou, portier du FC Séville, et Hakim Ziyech, sociétaire du club anglais de Chelsea, figurent parmi les cinq premiers finalistes du prix du "meilleur joueur maghrébin de l’année", dévoilés mardi par le magazine France Football. L’année de Bounou est marquée par un “parcours remarquable” en C3 où il a été un des “grands artisans” du succès des Andalous avec des arrêts décisifs face à Manchester United ou encore l'Inter en finale, souligne le magazine français. “Ce titre lui a permis d'écarter Munir du poste de titulaire en sélection. Il est le choix numéro 1 de Vahid Halilhodzic convaincu par le deuxième meilleur portier de Liga aux pourcentages d'arrêt (80% derrière Oblak, 88%)”, relève France Football. Quant à son compatriote Hakim Ziyech, le "magique", qui a transféré son talent de l'Ajax à Chelsea, il a réussi à tirer son épingle du jeu malgré une forte concurrence, affirme France Football. "Créateur sur une aile, il joue et fait jouer... Avec le Maroc, le brassard le bonifie. Il est le patron d'une sélection qu'il a porté vers une qualification à la CAN 2022", souligne le magazine français. La liste comprend également les Algériens Ismaël Bennacer (Milan) et Said Benrahma (West Ham), ainsi que le Tunisien Ali Maaloul (Al-Ahly). France Football devait dévoiler, mercredi, les noms des 5 autres nominés, alors que le vote pour choisir le meilleur joueur maghrébin de l’année 2020 s’ouvrira ce jeudi. En 2019, c'est l'international algérien Riyad Mahrez qui a été élu meilleur joueur maghrébin de l'année par France Football, devançant dans ce classement le Marocain Hakim Ziyech.