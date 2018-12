Bouffée d’oxygène pour le MCO

Le Moghreb de Tétouan et le Difaâ d’El Jadida n'ont pas réussi à se départager (0-0), au cours de la rencontre qui les a opposés, dimanche soir au Stade Saniat Rmel pour le compte de la 11è journée du Botola Maroc Telecom D1 de football.

Ce nul permet au DHJ de s’emparer de la 4è place avec 15 points, alors que le MAT (13 pts) rejoint, en 6è position, le peloton composé du FUS de Rabat, de l’Ittihad de Tanger, du Rapide Oued Zem, de l’Olympique de Khouribga et du Mouloudia d'Oujda.

A propos du MCO, il s’est imposé, lundi, à domicile, face au Chabab Rif Al Hoceima par 1 but à 0.

L’unique réalisation de l’équipe orientale a été inscrite par Milton Karisa à une minute de la fin du temps réglementaire de la première période.

Avec un total de 13 points, le MCO occupe la 6è position. Quant au CRA, il est rétrogradé à la 13è position, aux côtés de la Renaissance de Berkane avec 10 points.

Il convient de rappeler que cette 11ème journée a profité pleinement au Wydad et au Hassania qui se sont accaparés les commandes de l’exercice après s’être imposé respectivement sur l’ASFAR et le RCOZ sur le score identique de 1 à 0.