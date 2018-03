Bouffée d’oxygène pour le MAT

Le Fath Union sport de Rabat (FUS) a été tenu en échec samedi à domicile, par l'Olympique de Khouribga (OCK) sur le score de 0-0, en match comptant pour la 22è journée du Botola Maroc Telecom D1, disputé au complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat.

Concédant son neuvième nul cette saison et le quatrième d’affiliée, le FUS occupe la 7è position au classement général du championnat avec 30 points, tandis que l’OCK grimpe à la 10è place avec 26 points, aux côtés du Chabab Rif Al-Hoceima qui s’est incliné face au Difaa Hassani d’El Jadida (3-1).

Les buts du DHJ ont été signés par Ayoub Nanah (3è et 32è) et Hamid Ahaddad (50è), alors que Youssef Fennich (63è) a réduit le score pour le CRA.

Avec cette victoire, le DHJ se hisse à la 3è position du classement général du championnat avec 35 points, aux côtés du Raja de Casablanca qui avait demandé un report de son match face au Chabab Atlas Khenifra (CAK).

Plus tôt dans la journée, le Moghreb de Tétouan (MAT) a battu à domicile l’AS FAR (1-0), sur un but marqué par Noureddine El Gourch à la 3è minute de jeu.

En dépit de cette victoire, la 4è de la saison, le MAT, avec 12 défaites et 5 matchs nuls, demeure à l'avant-dernière place avec 17 points.

De son côté, l'AS FAR, malgré la défaite, la 7è de la saison, a maintenu sa cinquième place du classement, grâce à ses 8 victoires avec 31 points, aux côtés de l'Olympic de Safi (OCS), qui accueillera dimanche le Kawkab de Marrakech (KACM).