Boufal retrouve Angers, Idrissi débarque à Séville

L' international marocain Sofiane Boufal a fait son retour dans son club formateur, le SCO d'Angers, en provenance de Southampton, a annoncé lundisoirle club français. En manque de repères à Southampton, l'attaquant marocain en quête de temps de jeu, est revenu se relancer dans son club formateur Angers, où il a fait ses débuts professionnels avant de filer à Lille (janvier 2015). Bien que Soufiane ait signé quelques bonnes prestations en Premier League révélant l'étendue de son talent de dribbleur, l'ailier marocain n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable chez les Saints. Prêté au Celta Vigo pour la saison 2018-2019, le Lion de l'Atlas a disputé 35 matches de Liga avant de revenir pour disputer 20 matches en Premier League la saison dernière.D'autres clubs étaient intéressés par le profil du Marocain à l'instar de l'Olympiakos ou encore de l'Istanbul Basaksehir qui avaient tenté de recruter le milieu de terrain cet été. Par ailleurs, le FC Séville, club de première division du championnat espagnol, s’est attaché les services de l’international marocain Oussama Idrissi en provenance d’AZ Alkamaar. "FC Séville et l'AZ Alkmaar ont conclu un accord pour le transfert de l'ailier Oussama Idrissi au club andalou jusqu'en 2025", a annoncé, lundi, le FC Séville dans un communiqué. Idrissi rejoint ainsi le trio marocain du FC Séville, Yassine Bounou,Youssef En-Nesyri et Mounir El Haddadi. Selon les médias sportifs espagnols, le montant du transfert oscillerait entre 12 et 15 millions d’euros bonus inclus. Auteur de 17 buts et 10 passes décisives, l’international marocain renforce la ligne d’attaque de Julen Lopetegui qui voit grand cette saison après avoir remporté l’Europa League.