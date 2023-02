Boufal promet de donner le meilleur de lui-même avec Al-Rayyan

L'international marocain Sofiane Boufal, qui a signé mardi un contrat pour rejoindre le club qatari d'Al-Rayyan, a déclaré que la décision de rejoindre le club n'a pas été facile et lui a pris beaucoup de temps et nécessite des négociations qui ont duré longtemps, ajoutant qu'il donnera le meilleur de lui-même pour son nouveau club.

Boufal a souligné, lors d'une conférence de presse tenue mercredi à Doha, que" la décision de passer à Al-Rayyan n'a pas été facile car il s’agit de ma carrière de footballeur", ajoutant qu'il vise, à représenter l'équipe de la meilleure façon et à travailler avec le reste des joueurs pour remporter des titres.



L'international marocain a exprimé ses remerciements aux responsables du club qatari pour leur patience et leur insistance à conclure l'accord, affirmant qu'il était impatient de se lancer dans cette nouvelle aventure et de travailler dans l'intérêt du club.



Pour sa part, le vice-président du club d’Al-Rayyan, Ali Salem Afifa, a déclaré que le club n'a signé aucun contrat depuis longtemps car il recherchait les meilleures offres, "ce qui a été obtenu en contractant avec Sofiane Boufal", exprimant ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à la conclusion du contrat et apporté leur soutien au club lors de la phase de négociation.



M. Afifa a exprimé son espoir que les choses se dérouleront selon ce qui était prévu pour servir le club et Sofiane, "qui j'espère se démarquera aussi bien qu'on l'attend de lui et fera beaucoup pour l'équipe".



"Le contrat du club Al-Rayyan avec Boufal et avec l'attaquant chilien Jason Vargas vise à obtenir des résultats positifs et à ramener le club à sa position normale pour engranger des titres", a-t-il déclaré.



Quant à l'entraîneur de l'équipe, Nicholas Cordova, il a félicité les officiels et les supporters de l'équipe d'Al-Rayyan pour la signature avec Boufal, louant par la même occasion les qualités de l'international marocain.



Dans ce contexte, il a évoqué le niveau démontré par Boufal lors de sa participation à la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022 avec l'équipe nationale marocaine qui a occupé la quatrième place, soulignant que le joueur apportera l'ajout souhaité à l'équipe au vu de ses potentialités et de sa grande expérience.