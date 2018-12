Bouchra Hajij honorée par le CIO

La présidente de la Fédération Royale marocaine de volley-ball (FRMVB), Bouchra Hajij, vice-présidente de la Fédération internationale de volley-ball (FIVB), a reçu le diplôme "Femme et Sport" du mérite, décerné par le Comité international olympique (CIO).

Ce diplôme a été remis à Mme Hajij, qui est également vice-présidente de la Confédération africaine de volley-ball et présidente de la commission féminine de l'association de volley-ball arabe, "en reconnaissance de sa remarquable contribution à la promotion et à la participation des femmes et des jeunes filles dans le sport", a indiqué la FRMVB dans un communiqué.

Cette distinction intervient en reconnaissance des efforts déployés par Mme Hajij en faveur de la cause féminine au Maroc, en Afrique et dans le monde arabe, selon la même source.

Cette distinction internationale du CIO est attribuée aux personnalités qui participent à la diffusion et à la défense des valeurs olympiques.