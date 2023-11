Botola Pro DI : La RSB pour creuser l’écart, l’AS FAR et le FUS à l’affût

Le club de la Renaissance de Berkane, actuel leader de la Botola Pro D1 "Inwi" avec 15 unités, abordera la 8ème journée, prévue en cette fin de semaine, avec l'objectif de creuser l’écart sur ses poursuivants directs, l’AS FAR et le FUS (2èmes ex-aequo avec 14 pts), qui sont à l’affût pour devancer le représentant de l'Oriental et prendre la 1ère place du championnat.



La RS Berkane, qui a fait match nul (0-0) sur la pelouse du Maghreb de Fès lors de la 7è journée, accueillera samedi à domicile le Hassania d’Agadir (15è, 3 pts) avec l’objectif de renouer avec la victoire et se maintenir en tête du classement.



Les poursuivants immédiats de la RS Berkane, l’AS FAR et le FUS, auront, quant à eux, l’opportunité de prendre les commandes du championnat, en cas d'un faux pas de la RSB, s’ils parviennent à battre, respectivement, le Youssoufia Berrechid (14è, 4 pts), qui veut éviter de s'enliser dans le bas du classement et le Raja de Casablanca (7è, 13 pts) déterminé à se frayer un chemin parmi le peloton de tête.



Le Maghreb de Fès, 4è avec 13 unités, cherchera à fructifier son déplacement chez l’Ittihad de Tanger (13è, 5 pts), qui sort d’une défaite (0-1) contre l’AS FAR lors de la 7e journée, tandis que le Moghreb de Tétouan (4è ex-aequo) et qui fait un très bon début de saison, se déplacera chez la Renaissance Zemamra (9è, 8 pts), après sa large victoire par 4 buts à 0 contre la JS Salmi (12è, 6 pts) lors de la précédente journée.



De son côté, le Mouloudia d’Oujda, lanterne rouge, avec deux points, accueillera dimanche l’Olympic de Safi (9e, 8 pts), avec l'ambition de mettre fin à la spirale négative dans laquelle il est plongé depuis le début du championnat.



A noter que le bal de cette journée devait être ouvert vendredi par la rencontre JSS-SCCM.

Ci-après le programme de la 8e journée :



Samedi

16h00 : Renaissance Zemamra – Moghreb Tétouan

18h15 : Renaissance Berkane – Hassania Agadir

20h30 : AS FAR – Youssoufia Berrechid



Dimanche

16h00 : Ittihad Tanger – Maghreb Fès

18h15 : Mouloudia Oujda – Olympic Safi



Lundi

17h00 : Raja Casablanca – FUS Rabat

Reporté

Union Touarga – Wydad Casablanca



Championnat D2

Le championnat D2 de football se poursuivra ce week-end pour le compte de la 9ème journée. Le programme se décline comme suit :



Samedi

15h00 : CODM-RBM

15h00 : SM-KACM

18h00 : CAK-OCK

19h00 : RCOZ-JSM



Dimanche

15h00 : RAC-OD

15h00 : USMO-ASS

18h00 : DHJ-CJBG

18h00 : I.Marrakech-WAF.