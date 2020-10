Botola Pro D2 : tout se jouera lors de l’ ultime manche

La dernière journée du championnat national de football élite Pro 2, prévue aujourd’hui (16h00), sera captivante puisque quatre équipes du haut du tableau jouent pour la montée en DI, alors que trois autres en bas du classement sont menacées de relégation. Le SCCM se déplacera à Casablanca pour affronter le TAS et n’aura besoin que d’un match nul pour retrouver sa place parmi les grands. Les locaux, avec 35 points, sont à l’abri de toute menace et n’ont rien à gagner ni à perdre lors de cette confrontation. Le MAS, second avec 47 unités au compteur, reçoit le Widad de Témara et doit impérativement s’imposer lors de cette rencontre s’il veut éviter les calculs des dernières minutes. Les Fassis, tenus en échec à Marrakech lors de la dernière journée pour le KACM, tenteront de l’emporter pour retrouver la DI. Le dauphin est talonné par deux concurrents qui comptent 45 points chacun et qui pourraient profiter de la chute des poulains de Slimani. Il s’agit de l’Olympique Dchira qui accueille le CRA et de la Jeunesse Salmie qui joue ses chances à Khénifra contre le CAK. L’OD aura la tâche difficile puisque son adversaire du jour le Chabab d’Al Hoceima risque de quitter la D II en cas de défaite. Pour ce qui est du bas du tableau, les regards seront braqués sur Sidi Kacem où l’Union locale affrontera le KACM dans un match décisif. Si les Marrakchis ont déjà assuré leur maintien depuis la dernière journée, les locaux ont besoin d’une victoire et doivent espérer un faux pas du CJBG. L’USK, avant-dernière, compte 29 points, devancée par Chabab Benguerir qui en totalise 30. Une situation difficile pour les deux clubs, avec un léger avantage pour le CJBG qui, évoluant à domicile, gardera sa place en D II en cas de victoire face au KAC. Concernant toujours le bas du tableau, l’ASS sera à rude épreuve en accueillant le WAF. Avec 32 unités, les locaux ne sont pas à l’abri d’une mauvaise surprise et ont besoin d’un petit point pour assurer leur maintien. Une mission plutôt facile face au WAF qui n’a rien à perdre lors de ce match. Enfin, sans aucun enjeu, l’IZK reçoit le RAC, sachant que les deux équipes occupent respectivement la 8e et la 5e places du classement général.