Botola Pro D2: Le RAC et le TAS se neutralisent

Le Racing et le Tihad de Casablanca se sont quittés sur un nul (2-2), en match retard comptant pour la première journée de la Botola Pro D2 "Inwi", disputé mercredi au stade Père-Jégo.



Les visiteurs ont pris de court le Racing en ouvrant le score dès la 4è minute de jeu par le biais de Réda El Mahdi, avant que son coéquipier Mehdi Ba-Sidi ne permette au Racing d'égaliser sur un but contre son camp (23è). A quelques minutes de la pause, le TAS a repris l'avantage grâce àAliAcha permettant aux siens de mener au score.



Alors que le match s'acheminait vers une victoire du TAS, Aboubakr Kourouma a arraché le nul dans les derniers souffles de la rencontre (90+2). Au terme de cette rencontre, le TAS occupe la 14è position du classement avec 4 points, tandis que le RAC occupe la neuvième avec 8 unités. Il convient de signaler que la Botola Pro D2 se poursuivra en cette fin de semaine pour le compte de la 7ème journée. Et ce sont les co-leaders, l’IZK et le CAK, qui ouvreront aujourd’hui le bal en accueillant respectivement le KACM (15h00) et le KAC (17h15).



Samedi, trois matches sont au programme, à savoir CJBG-ASS (15h00), JSS-RBM (15h00) et OD-WAF (17h15). Alors que dimanche, il y aura les confrontations suivantes : RAC-UTS (15h00), SM-TAS (15h00) et OCK-WST (17h15).