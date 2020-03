Botola Pro D2 : Le MAS et le SCCM assurent davantage

La 22ème journée du championnat national de football Botola DII confirme encore une fois la détermination de certains clubs à revenir parmi l’élite, alors que d’autres souffrent en bas du tableau et peinent à sortir de la zone de turbulences.

Les leaders, le MAS et le SCCM, sont allés chercher la victoire loin de leurs bases. Les hommes de Mounir Jaâouani ont battu le CJBG par un but à zéro, alors que le SCCM est allé prendre les trois points sur le terrain du RAC battu par deux buts à un. Les deux clubs partagent la première place et comptent 39 points chacun.

La Jeunesse Salmie a infligé une sévère défaite à la lanterne rouge et continue à occuper la quatrième place avec 34 unités au compteur. Avec cette nouvelle défaite, le CRA s’enlise davantage en bas du tableau avec 18 points et s’approche plus que jamais de la division inférieure.

L’Olympique Dchira a réussi une belle opération en allant battre l’ASS sur son propre terrain (2-5) et loge à la cinquième place en totalisant 31 points alors que les Slaouis sont 9èmes avec 28 points.

A Khénifra, le CAK s’est imposé face au TAS par un but à zéro, un petit score certes mais qui permet aux locaux de rester à la sixième place avec 30 points alors que le TAS est huitième et en totalise 29.

Une autre défaite à domicile, celle enregistrée par l’IZK qui s’est incliné face à Sidi Kacem (3-4). Un résultat qui n’a rien changé au classement des deux équipes puisque l’IZK continue d’occuper la septième place avec 29 points, alors que l’USK est avant-dernier avec 20 unités au compteur.

En bas du tableau, le KAC a su tirer profit de cette journée en battant le KACM par un but à zéro. Les Kénitris sont onzièmes avec 27 points, tandis que le Kawkab stagne à la 14e place avec 24 unités.

Enfin, le WAF respire mieux après sa victoire sur le Widad de Témara par un but à zéro et occupe la dixième position avec 27 points, alors que son adversaire du jour est douzième une petite longueur derrière.