Botola Pro D2 : L’USYM promu en D1

L'Union Sportive Yaacoub El Mansour (USYM) a été promue en Botola Pro D1 de football pour la première fois dans son histoire après son nul blanc face au Kawkab de Marrakech (0-0), dimanche au stade Sidi Youssef Ben Ali de Marrakech pour le compte de la 30ème et dernière journée de la Botola Pro D2 "Inwi".



Ce match nul permet à l’Union Yaacoub El Mansour (51 pts) de rejoindre son adversaire du jour (1er/53 pts) en division élite.

S'agissant des matchs barrages pour la montée en D1, l’Olympique Dcheira (3è, 49 pts) croisera le fer avec la JS Soualem (14è, 25 pts), tandis que le Raja Béni Mellal (4è, 47 pts) affrontera le Hassania Agadir (13è, 29 pts).



Pour leur part, le Youssoufia de Berrechid (13è/33 pts) et le Mouloudia d’Oujda (14è, 32 pts) connaîtront leurs adversaires en barrages de maintien en D2, au terme de la 30ème et dernière journée de la division nationale amateurs.



Résultats

Voici les résultats de la 30ème et dernière journée de la Botola Pro D2 de football, disputée dimanche:

USMO-CJBG : 3-3

CAK-RAC : 1-2

SM-OCK : 4-1

KAC-WAF : 2-1

RCOZ-RBM : 2-1

OD-JSM : 1-0

CAYB-MCO : 1-0

KACM-USYM : 0-0

Classement

1-KACM : 53 pts

2-USYM : 51 pts

3-OD : 49 pts

4-RBM : 47 pts

5-JSM : 40 pts

6-WAF : 39 pts

RAC : 39 pts

8-SM : 37 pts

CAK : 37 pts

JSM : 37 pts

11-USMO : 36 pts

12-KAC : 35 pts

13-CAYB : 33 pts

14-MCO : 32 pts

15-RCOZ : 29 pts

16-OCK : 26 pt.