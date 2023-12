Botola Pro D2 "Inwi" : Le Mouloudia Oujda s’impose à domicile face à la JS Salmi

Le Mouloudia Oujda s'est imposé sur sa pelouse face à la JS Salmi sur le score de 3 buts à 2, samedi au stade d’Honneur d’Oujda, en match comptant pour la 12e journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.



Les buts du Mouloudia Oujda ont été inscrits par Chouaib Faidi (32e), Badr Gaddarine du point de penalty (37e) et Amine Souane (51e), tandis que les visiteurs ont réduit l’écart par le biais de Youssef Limouri (25e) et Mohamed El Khaloui (78e).



Quant à l'Ittihad de Tanger et l'Olympic de Safi ils ne sont pas parvenus à se départager (0-0) au stade El Bachir de Mohammedia, à l'occasion de la même journée.

Pour sa part, l'Union Touarga (UTS) a perdu à domicile face au Chabab Mohammedia (SCCM) sur le score de 2 buts à 1, au complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat.



Les visiteurs ont marqué leurs buts sur des pénaltys transformés par Ayoub Boucheta (44è) et Oussama Zamraoui (51è), alors que Taoufik Bentayeb a réduit l'écart pour les locaux (66è). L'UTS a terminé la rencontre à dix après l'expulsion d'Ahmed Lakhlej à la 85è minute.