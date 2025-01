Botola Pro D1: Zemamra s’envole, Touarga et Tanger se relancent, le Chabab Mohammedia à la dérive

Dans l’enceinte du Stade 18 novembre à Khémisset, l’Union Touarga (UTS) a livré une prestation solide en s’imposant 3-1 face à la Jeunesse Sportive Soualem. Les joueurs de l’UTS ont su capitaliser sur un début de match intense. Gadio Papa Amady (31e) et Mohamed Chemlal (33e) ont inscrit deux buts en l’espace de deux minutes, brisant les espoirs de la JSS d’installer un rythme stable.



Malgré un sursaut d’orgueil des visiteurs, concrétisé par un penalty transformé par Karim Lagrouch à la 88e minute, la JSS n’a jamais réussi à reprendre le contrôle d’un match où elle a souffert dans l’impact physique et la discipline tactique. L’UTS a fini par sceller le sort de la rencontre dans le temps additionnel grâce à un penalty signé Ahmed El Khalej (90e+2).



Cette victoire propulse l’UTS à la 10ème place avec 22 points, ex-aequo avec l’Ittihad de Tanger, un bond crucial dans la lutte pour le maintien. Du côté de la JSS, cette défaite souligne encore une fois une faiblesse défensive récurrente, bien que l’équipe reste menaçante sur coups de pied arrêtés. La 12ème position qu’elle occupe désormais met en lumière la nécessité d’un redressement rapide pour éviter une fin de saison sous pression.



Le RCAZ, quant à lui, poursuit son ascension en s’imposant sur la pelouse du Chabab Mohammedia sur le plus petit des scores. Grâce à un but précoce d’Ishak Zidani à la 23ème minute, la Renaissance Zemamra confirme sa forme impressionnante (37 points) et conforte sa place de dauphin derrière la RSB, qui compte trois matchs en retard.



Le RCAZ a démontré une maîtrise défensive remarquable, ne laissant que peu d’espaces à un adversaire en difficulté. Cette solidité est le reflet d’une préparation méticuleuse et d’une cohésion collective qui fait de Zemamra l’un des prétendants sérieux au haut de tableau cette saison. En revanche, le Chabab Mohammedia s’enfonce dans une crise profonde. Avec seulement 3 points au compteur et une incapacité chronique à marquer, les hommes de Mohammedia semblent condamnés à la relégation.



Au Grand Stade de Tanger, l’Ittihad a signé une victoire précieuse face au FUS de Rabat grâce à une réalisation d’Ali El Harrak à la 37ème minute. Ce succès, obtenu face à une équipe du FUS pourtant mieux classée, traduit la résilience des Tangérois qui semblent retrouver de la constance après une première moitié de saison en dents de scie. L’IRT grimpe ainsi provisoirement à la 10ème place avec 22 points, à égalité avec l’UTS. Ce classement, bien que provisoire, redonne espoir aux supporters après un début de saison compliqué.



Du côté du FUS, cette défaite est une occasion manquée de consolider leur position dans la première moitié du tableau. Avec 29 points, le club de Rabat reste à la 6ème place, mais l’écart avec les équipes de tête commence à se creuser, un signal inquiétant pour leurs ambitions continentales.



Concernant le match d’ouverture de cette 19ème journée qui a lieu vendredi, le CODM a pris le dessus sur le Moghreb de Tétouan grâce à un but de Mohamed Redouani dès la 9ème minute. Cette victoire, acquise au Stade d’honneur de Meknès, permet au club de Meknès de sortir temporairement de la zone de danger, avec 21 points au compteur. En se montrant solide défensivement et opportuniste en attaque, les Meknassis ont affiché des progrès notables qui augurent d’une fin de saison disputée mais prometteuse.



Le MAT, quant à lui, continue de sombrer dans les bas-fonds du classement avec seulement 10 unités. Malgré des efforts sporadiques, l’équipe semble manquer de ressources et de cohésion pour espérer un redressement.



Cette journée illustre parfaitement les dynamiques contrastées qui caractérisent la Botola Pro D1 cette saison. Tandis que des équipes comme la RCAZ confirment leur statut de prétendants au podium, d’autres comme le Chabab Mohammedia et le Moghreb de Tétouan peinent à sortir de l’ornière. Pour les équipes de milieu de tableau, chaque point compte dans une lutte acharnée pour rester hors de la zone rouge. Le championnat est loin d’être joué, et chaque jour apporte son lot de surprises. Les semaines à venir promettent des batailles acharnées, tant en haut qu’en bas de tableau, où chaque erreur pourrait s’avérer fatale.



M.O