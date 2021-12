Botola Pro D1: WAC-MCO, choc des extrêmes

La Botola Pro D1 de football se poursuivra en cette fin de semaine pour le compte de la 14ème journée.



Le bal de cette manche sera ouvert vendredi par la programmation de deux rencontres. La première opposera, à partir de 16 heures au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, le WAC au MCO. Les Rouges, qui restent sur une défaite concédée en déplacement devant le Difaâ, se trouvent dans l’obligation de se ressaisir face à un Mouloudia mal en point, partageant le fauteuil de lanterne rouge avec le Rapid Oued Zem.



Le deuxième match programmé mettra aux prises, au stade Bachir de Mohammédia (18h15), le SCCM et la RSB, deux clubs défaits lors de la précédente journée, qui voudraient éviter une déroute qui placerait l’un d’eux beaucoup plus du côté du ventre mou du classement.

Samedi, trois confrontations sont à l’ordre du jour, à savoir HUSA-JSS (16h00), RCOZ-FUS (18h00) et MAS-IRT (20h30). Alors que pour ce qui est des rencontres dominicales, la programmation se décline comme suit : CAYB-DHJ à 16h00 et OCS-OCK à 18h15.



La page de cette 14ème journée sera tournée lundi prochain avec la tenue du classique du championnat entre l’ASFAR et le Raja, rencontre prévue à partir de 20h30 à l’Ensemble sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.



Il convient de signaler en dernier lieu que le championnat de seconde division sera lui aussi à l’heure de la 14ème journée devant être entamée aujourd’hui à 15h30 par les opposions CJBG-USMO et ASS-KACM.



T.R