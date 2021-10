Botola Pro D1: Une sixième journée au goût de l’inachevé

Le championnat national de football Botola Pro 1 Inwi reprend du service en cette fin de semaine avec la tenue de la sixième journée qui s’étale sur cinq jours.



Ainsi, samedi à partir de 16 heures, le Rapide Oued Zem, lanterne rouge avec deux points, reçoit le MAS. Un match important pour les locaux qui n’ont plus droit à l’erreur s’ils veulent poursuivre le reste du championnat avec sérénité. Pour leur part, les Fassis, irréguliers, comptent sur cette confrontation pour se relancer.



A 18h30, le DHJ accueille la JSS au stade El Abdi d’El Jadida. Une rencontre considérée comme l’affiche de la journée puisqu’elle oppose le troisième du classement, le Difaâ d’El Jadida, au quatrième, la Jeunesse Salmie. Deux équipes qui ont bien entamé le concours et qui veulent aller jusqu’au bout, avec un avantage pour les Jdidis qui jouissent d’une stabilité technique de plusieurs années sous la houlette de l’expérimenté Abdelhak Benchikha. En face, l’équipe de Redouane El Heimer évolue sans pression aucune, ce qui met mal à l’aise ses adversaires.



Pour ce qui est de dimanche, le Youssoufia de Berrechid reçoit au stade municipal le Chabab Mohammedia. Les locaux, quatorzièmes au classement avec 4 points, n’auront pas la tâche facile face aux poulains de Fakhir, septièmes avec six points.



A 18h15 min, le FUS sera opposé au HUSA dans un match considéré comme l’affiche du bas du tableau. 15èmes au classement avec trois points, les Rbatis espèrent retrouver leur niveau et se hisser au classement. De l’autre côté, le Hassania d’Agadir, traversant un passage à vide au niveau des résultats, cherche le déclic qui lui permettra de retrouver ses marques, gagner des points et rassurer ses supporters qui commencent à douter de l’avenir du club.



Les autres matchs de la journée auront lieu la semaine prochaine. Mardi à partir de 20h30, l’IRT reçoit l’AS FAR au Grand stade de Tanger, alors que les rencontres devant opposer la RSB à l’OCK et le MCO au Raja de Casablanca se dérouleront mercredi. Le WAC, leader, accueille, quant à lui, l’OCS jeudi à 20h30.



Khalil Benmouya



PROGRAMME:

Samedi

16h00: Rapide Oued Zem - Maghreb de Fès

18h15: Difaâ El Jadida - Jeunesse sportive Salmi

Dimanche

16h00: Youssoufia de Berrechid - Chabab Mohammedia

18h15: FUS de Rabat - Hassania d’Agadir

Mardi 19 octobre

20h30: Ittihad de Tanger - AS FAR

Mercredi 20 octobre

18h15: Renaissance de Berkane - Olympique Khouribga

20h30: Mouloudia d’Oujda - Raja de Casablanca

Jeudi 21 octobre

20h30: Wydad de Casablanca - Olympic de Safi