Botola Pro D1 : Score de parité entre le FUS et le MAS

Le FUS de Rabat et le Maghreb de Fès (MAS) se sont neutralisés (1-1), lundi au stade municipal de Kénitra, en match de la 11ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.

Mohamed Elbadaoui a ouvert le score pour le MAS à la 33ème minute de jeu, avant qu’Abdessamad Mahir n’égalise pour les siens (49e).



A l’issue de ce match de clôture de la 11ème journée, l’équipe de la capitale occupe la 13e place avec 13 unités, tandis que le MAS conforte sa 2e position au classement (19 pts).

Pour rappel, cette 11ème journée de la Botola Pro D1, premier acte du second tiers de l’exercice, a profité pleinement à l’équipe de la Renaissance de Berkane qui a assuré l’essentiel, en s’imposant à domicile face au Hassania d’Agadir sur le score étriqué de deux buts à un.



Il s’agit là de la sixième victoire d’affilée de la formation berkanie et la huitième depuis le début du championnat contre deux matches nuls et une seule défaite. Des performances qui valent à l’équipe berkanie, managée par le coach Mouine Chaabani, d’occuper la première place du classement général, avec un total de 26 points, soit sept longueurs d’avance sur son poursuivant immédiat le Maghreb de Fès.



Résultats

Raja-WAC : 1-1

ASFAR-UTS : 1-1

OCS-CODM : 3-0

IRT-MAT : 1-2

RSB-HUSA : 2-1

RCAZ-JSS : 0-0

SCCM-DHJ : 1-4

FUS-MAS : 1-1