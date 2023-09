Botola Pro D1: RSB-Wydad en tête d'affiche

La confrontation Renaissance Berkane/Wydad Casablanca, prévue dimanche (21h30) au stade municipal de Berkane, sera la principale attraction de la 4è journée de la Botola Pro D1 de football.

L’enjeu est de taille: le club Orange, qui occupe le fauteuil de leader avec 9 points, aura à cœur de continuer sur sa lancée et de se placer dans la course au titre dès les premières journées.



Mais les ambitions des Berkanis vont se heurter à la volonté du WAC (3e avec 6 points) de se rattraper pour jouer un rôle de premier plan au championnat et retrouver son aura ternie par une dernière saison décevante sur tous les plans.



Le poursuivant immédiat de la RSB, l’AS FAR (7 pts), affrontera, lundi au stade d’Honneur d’Oujda (19h15), le Mouloudia local, avec l'ambition de rectifier le tir et mettre la défense de son titre sur les bons rails.



Les Militaires auront à cœur de profiter de la mauvaise passe du MCO, avant-dernier avec un seul point, ce qui semble largement à leur portée, surtout après leur formidable victoire à domicile sur la Renaissance de Zemamra (3-1), mercredi (3e journée).



En bas du tableau, le match qui opposera l’Ittihad de Tanger, avant-dernier avec un seul point, au Youssoufia de Berrechid, lanterne rouge, samedi au stade Saniat Rmel à Tétouan (19h15), promet une belle empoignade entre deux adversaires qui ressentent déjà le danger et veulent s’offrir un bol d’air, pour pouvoir envisager ce début de saison sous de meilleurs auspices.



Le club du Détroit est particulièrement affecté par sa situation actuelle, car elle lui rappelle le mauvais souvenir de la saison dernière qu’il avait entamée de la même manière et qui aurait pu lui coûter cher.



Voici le programme:

Samedi

19h15: IRT-CAYB (Stade Saniat Rmel - Tétouan)

21h30: SCCM-MAT (Stade El bachir - Mohammedia)

Dimanche

19h15: Raja-UTS (Complexe sportif Mohammed V - Casablanca)

21h30: RSB-WAC (Stade municipal - Berkane)

Lundi 25 septembre

17h00: JSS-OCS (Stade El Bachir - Mohammedia)

19h15: MCO-ASFAR Stade d’Honneur - Oujda)

21h30: RCAZ-MAS (Stade Ahmed Choukri - Zemamara)

Mercredi 27 septembre

20:00: FUS-HUSA (Stade Prince Héritier Moulay El Hassan - Rabat).