Botola Pro D1 : RSB-ASFAR, une affiche décalée à la fin du mois

La Botola Pro D1 de football se poursuivra en cette fin de semaine pour le compte de la 19ème journée dont deux rencontres sont programmées jeudi prochain. Sachant que le bal de cette manche devait être ouvert vendredi par le match CODM-MAT.



Le match au sommet de cette 19e journée sera indubitablement le choc entre la Renaissance Berkane, leader du classement avec 39 points et l’AS FAR (4e, 30 pts), après que les deux équipes ont montré leur forte volonté de remporter le titre.



Les Oranges, qui jouent à domicile le 30 janvier en raison de leur engagement sur la scène africaine, tout comme les Militaires, auront l’opportunité de creuser l’écart en tête face à l'AS FAR qui vise à le réduire et enflammer ainsi la compétition pour le sacre.



Le FUS Rabat (6e, 29 pts), gonflé à bloc après ses quatre victoires consécutives, sera en déplacement chez l’Ittihad Tanger (12e, 19 pts) afin de confirmer sa bonne forme et se rapprocher davantage de la tête du classement, alors que l’équipe de la ville du Détroit ambitionne de se racheter pour s’éloigner de la zone de danger.



Le Chabab Mohammedia, lanterne rouge avec 3 points, accueillera la surprise de cette saison, la Renaissance Zemamra (2e, 34 pts). La RCAZ aura, certes, les faveurs des pronostics, mais le Chabab qui cherche toujours sa toute première victoire en Botola cette saison devra faire montre d'un sursaut d'orgueil s’il ne veut pas quitter la première division prématurément.



Dans un autre match tout aussi important, l'Union Touarga (13e, 19 pts), qui espère mettre un terme à son bilan négatif avec une dernière victoire qui remonte à la 12e journée contre l'Ittihad Tanger (3-1), recevra la JS Soualem (10e, 21 pts), avec l’ambition de se relancer en championnat.



Les autres matchs de la journée mettront aux prises le Hassania Agadir au Maghreb Fès, le Wydad Casablanca au Difaa El Jadida et le Raja Casablanca à l'Olympic Safi le 30 janvier.



Programme



Samedi

(16h00) IRT-FUS

(18h00) SCCM-RCAZ

(20h00) Union Touarga – JS Soualem

Dimanche

(15h00) HUSA-MAS

(18h00) DHJ-WAC

Jeudi 30 janvier

(18h00) RCA-OCS

(20h00) RSB-ASFAR

NB : Le match CODM-MAT devait être disputé vendredi.