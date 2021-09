Après avoir été un quatuor, puis un trio, désormais c’est un duo auquel échoît l’honneur de mener le bal du championnat. Et c’est le tandem casablancais WAC-Raja à qui revient la première place du classement général au terme de quatre manches disputées jusqu’ici de la Botola Pro D1. Ce qui promet des duels à distance chaque semaine entre ces deux gros morceaux, bien partis, comme à l’accoutumée, pour se disputer à fond le titre de l’édition 2021-2022. C’est tant mieux pour le spectacle qui pourrait être encore meilleur s’il y avait un troisième ou un quatrième prétendant dans cette course au sacre.



En accueillant mercredi au stade LarbiZaouli à Casablanca le Youssoufia de Berrechid et en connaissant le résultat du match de la veille tourné à l’avantage du Raja au détriment de l’IRT (0-1), le WAC se trouvait dans l’obligation de conserver son élan victorieux. Ce n’était pas une mince affaire devant une équipe hrizie ayant confirmé son statut de poil à gratter, donnant du fil à retordre au champion sortant.



Les Rouges sont parvenus à ouvrir la marque à la 12ème minute sur penalty transformé par le spécialiste maison, Yazhya Jabrane. Sauf que ce n’était que partie remise, puisque les visiteurs ont remis les pendules à l’heure (24è) suite à une réalisation de Mouad Fekkak, avant que Walid El Karti ne donne de nouveau l’avantage au WAC juste avant la fin de la première mi-temps.



Lors du second half, le CAYB ne s’est pas laissé faire et a vu ses efforts récompensés à la 64ème mn par Karim El Hachimi, avantage qu’il n’a pu préserver. Le réserviste congolais, Guy Mbenza bien servi par Ayoub El Amloud, entré lui aussi en cours de jeu, a réussi à inscrire le but de la victoire (71è) qui a fait beaucoup de bien à l’équipe qui conforte ainsi son statut de co-leader en compagnie du Raja, avec un 12 unités au compteur.



Si le WAC et le Raja peuvent se targuer de leur joli 4 sur 4, ce n’est point le cas pour le DHJ, accroché, mercredi dans ses bases, par l’AS FAR. Un match plaisant, disputée sur les chapeaux de roue dont le score final, nul blanc, ne reflète aucunement sa physionomie. Tout comme d’ailleurs, l’autre opposition qui a eu pour cadre le stade municipal à Berkane et pour acteurs la Renaissance locale et l’équipe gadirie. Le zéro partout a prévalu, issue qui arrangerait les affaires des Soussis mais pas du tout celles des Berkanis qui courent toujours derrière leur première victoire de la saison.



Quant au FUS, club dans de beaux draps, il s’est emmêlé de nouveau les pinceaux, se faisant coiffer au poteau aux ultimes souffles de sa partie contre l’OCS, heureux vainqueur par 1 à 0 grâce à un but de l’infortuné Ayoub Qasmi qui a marqué contre son camp.



Pour rappel, le bal de cette journée a été ouvert lundi parla confrontation entre promus, JSS-OCK, qui s’est soldée en faveur du premier cité par 2 à 1. Mardi, comme précité, le Raja a eu raison en déplacement de l’IRT par 1 à 0, alors que le MCOa assuré l’essentiel, s’offrant le MAS par 2 à 1. Le Rapid Oued Zem, lanterne rouge, a été tenu en échec par le SCCM (0-0) dans un match à mourir d’ennui.



Mohamed Bouarab