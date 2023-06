Botola Pro D1 : Prétendants au titre et mal classés joueront leur va-tout

Le championnat national Botola Pro D1 de football se poursuivra ce samedi à partir de 20 heures pour le compte d’une 28ème journée, décisive aussi bien en haut qu’en bas du tableau.



Place donc de nouveau au duel à distance entre l’ASFAR, leader (60 pts), et le WAC (57 pts), son dauphin. Les Militaires seront à Fès pour jouer le MAS, alors que les Rouges accueilleront l’OCS, deux matches où les prétendants au titre n’auront d’yeux que pour la victoire, ce qui devrait prolonger le suspense jusqu’au bout.



Pour ce qui est des mal classés, l’affiche sera sans aucun doute la confrontation entre l’IRT, 15ème avec 23 points, et le DHJ 14ème avec tout juste une unité de plus (24 pts). Le vainqueur de cette partie devrait pousser un petit ouf de soulagement et envisager les deux matches restants avec un peu plus de sérénité dans la mesure où il détiendra entre ses mains son sort de maintien dans la cour des grands.



Pour l’OCK, bon dernier (22 pts), l’unique option reste la victoire face au MAT, 12ème avec 29 points et qui n’a pas encore assuré sa place chez l’élite. Tout comme le MCO, 13ème avec 28 points, qui jouera à fond ses chances en recevant un Raja qui aspire à terminer la saison en quatrième position, place qu’occupe actuellement l’Olympique de Safi.

Les trois derniers matches de cette manche opposeront la RSB à l’UTS, le FUS au SCCM et la JSS au HUSA.



M.B