Botola Pro D1: Premières victoires de la saison du MAS et de l’IRT

Le Maghreb de Fès (MAS) s'est largement imposé face au Youssoufia de Berrechid (CAYB) sur le score de 3 buts à 0, samedi au complexe sportif de Fès, pour le compte de la 5è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.



Un doublé d’Alaeddine Ajraie (17è et 53è) et un but de Saifeddine Bouhra (57è) ont offert la victoire aux Jaune et Noir, la première d’ailleurs de la saison. Le deuxième match, disputé samedi au complexe sportif du Phosphate à Khouribga entre l’OCK et le DHJ, s’est terminé sur un score de parité, deux partout.



Zakaria Hadraf a ouvert la marque pour les Jdidis à la 12è minute, avant que Nasreddine Zaalani n’égalise quatre minutes plus tard. En seconde période, le Botswanais Kabelo Seakanyeng (54è) a donné l’avantage aux locaux, mais les visiteurs ont remis les pendules à l’heure grâce à Mustapha Chichane (67è).



Le joueur botswanais, qui a inscrit au passage sa troisième réalisation de la saison, caracole à la tête du classement des buteurs de la Botola Pro D1, à côté de Hamid Ahdad, sociétaire du Raja de Casablanca.



Bonne opération de l’Ittihad de Tanger (IRT) qui a remporté, elle aussi, sa première victoire de la saison en s’imposant chez la Jeunesse Sportive Salmi (JSS) par 2 buts à 0, samedi soir au stade municipal de Berrechid.



Youssef Benali a ouvert la marque pour les visiteurs dès la 7è minute, avant que Taoufik Ijrouten ne double la mise sur un incroyable retourné acrobatique en fin de match (90+3è). Enfin, le quatrième match disputé samedi en nocturne au stade El Masira à Safi entre l’OCS et le RCOZ s’est soldé sur un nul blanc.



A souligner que les quatre dernières confrontations comptant pour cette cinquième manche devaient opposer hier dimanche l’ASFAR au FUS, le Raja à la RSB, le HUSA au MCO et le SCCM au Wydad.