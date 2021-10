Botola Pro D1 Place au duel à distance entre leWydad et le Raja

La Botola Pro D1 de football se poursuivra ce week-end au terme de la cinquième journée marquée par le premier duel à distance entre le Wydad et le Raja, les co-leaders de l’exercice.



Les Verts seront à la rude épreuve de l’équipe berkanie, tandis que les Rouges auront à défier une formation fédalie qui aspire à retrouver la bonne cadence. Pour cette opposition prévue, ce dimanche à 21h30, au stade El Bachir à Mohammedia, le SCCM, qui n’a plus gagné depuis la première manche, sera sommée de secouer le cocotier en vue de ne pas se faire distancer davantage par les abonnés du haut du tableau.



Sauf que ça ne sera pas une simple sinécure devant l’adversaire du jour, le Wydad qui reste sur quatre victoires en autant de sorties et qui ambitionne de préserver ce rythme de champion. Tout comme le Wydad, il y a le Raja pas prêt du tout à lâcher du lest.



Après avoir entamé la saison sur les chapeaux de roue, ce qui ne leur est plus arrivé depuis la saison 2012-2013, les Verts auront à cœur de confirmer cet élan devant une équipe berkanie qui n’a fait que dans les scores de parité jusqu’ici. Des résultats qui ne confortent aucunement le coach de la RSB, Florent Ebenge, tenu, plus que jamais, de sortir ses protégés de cette mauvaise passe qui n’a que trop duré.



En se produisant au stade Larbi Zaouli et à huis clos, la Renaissance de Berkane aura une carte à jouer, à moins de sombrer face à des Rajaouis qui lorgnent l’objectif de porter leur capital points à quinze unités. Les deux autres rencontres dominicales ne manqueront point d’attrait, à commencer par le derby rbati entre l’ASFAR et le FUS.



Sur le papier, la balance penche du côté des Militaires qui, hormis la défaite surprise d’entrée devant le promu, la JSS, se sont bien défendus depuis et comptent jouer les premiers rôles cette saison. En revanche, l’équipe du Fath, qui a cumulé deux défaites contre autant de nuls, se trouve d’ores et déjà dans de beaux draps et n’a d’autre alternative que de stopper cette descente vers le gouffre.



Pour la journée de samedi, le bal sera ouvert par la partie qui mettra aux prises le MAS avec le CAYB, deux formations qui ont mal démarré la saison, à l’instar de l’IRT qui affrontera en dehors de ses bases la Jeunesse Salmi qui se fera un grand plaisir d’ajouter à son tableau de chasse la formation azzurblanco. Enfin, l’OCS aura à en découdre avec un RCOZ, bon dernier, alors que l’OCK se mesurera à un DHJ, capable de regagner le bercail sans dégât.



Mohamed Bouarab



Programme

Samedi

(17h00) Maghreb de Fès - Youssoufia Berrechid

(19h15) Olympic Safi-RapideOuedZem

(21h30) Olympique Khouribga - DifaaEl Jadida

(21h30) Jeunesse sportive Salmi - Ittihad Tanger

Dimanche

(17h00) Hassania Agadir - Mouloudia Oujda

(19h15) Raja Casablanca - Renaissance Berkane

(19h15) AS FAR - FUS Rabat

(21h30) Chabab Mohammedia - Wydad Casablanca.