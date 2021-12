Botola Pro D1 Oppositions délicates pour les mal classés

La 14e et avant-dernière journée de la phase aller du championnat national de football se poursuit en cette fin de semaine avec des matchs décisifs.



Ainsi, après les deux rencontres de vendredi devant opposer le WAC au MCO et le SCCM à la RSB, le HUSA, 14e au classement avec onze points, affrontera la JSS au Grand stade d’Agadir à partir de 16h. Les locaux, toujours à la recherche de leurs marques, seront à rude épreuve face à une équipe qui ne cesse de surprendre ses adversaires. Comptant sur l’arrivée d’Abdelhadi Sektioui à la tête du staff technique pour retrouver le déclic, les Soussis tenteront de s’adjuger une victoire qui leur permettra de se relancer.



A 18h15, une rencontre du bas du tableau ne manquera point d’intérêt. Le RCOZ, lanterne rouge, accueille le FUS, 13e avec douze unités au compteur, dans un match décisif. Mal en point depuis le début de la saison, les protagonistes tenteront de s’accaparer les points de la rencontre pour entamer la deuxième partie de la saison sur une note positive.



A 20h30, le Grand stade de Fès abritera la rencontre qui opposera le MAS, 7e au classement, à l’IRT qui occupe la 9e position. Une confrontation du milieu du tableau entre deux formations qui privilégient le jeu ouvert et qui n’auront d’yeux que sur la victoire qui placera l’une d’elles au niveau des équipes du haut du peloton.



Pour ce qui est de la journée de dimanche, le Youssoufia de Berrechid, onzième avec 15 points, accueillera le Difaâ d’El Jadida. Mission difficile pour les locaux qui peinent à enregistrer des résultats réguliers et qui comptent sur ce match pour améliorer leur classement. En face, les Jdidis sont favoris grâce à l’homogénéité de leur groupe et aux bons résultats enregistrés lors des dernières rencontres.



A 18h15, le stade El Massira de Safi abritera le derby phosphatier entre l’OCS et l’OCK. Un match équilibré entre deux clubs qui occupent le milieu du tableau et qui cherchent encore le déclic qui leur permettra de se relancer.



Enfin, l’affiche de cette 14ème journée opposera lundi au Complexe Moulay Abdellah de Rabat à partir de 20h30 l’AS FAR au Raja de Casablanca.



Khalil Benmouya



Programme

Samedi

16h00: Hassania d’Agadir - Jeunesse sportive Salmi

18h15: Rapide Oued Zem - FUS de Rabat

20h30: Maghreb de Fès - Ittihad de Tanger

Dimanche

16h00: Youssoufia de Berrechid – Difaâ El Jadida

18h15: Olympic Safi - Olympique de Khouribga

Lundi

20h30: AS FAR - Raja Casablanca

A noter que les matches WAC-MCO et SCCM-RSB devaient avoir lieu vendredi.