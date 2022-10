Botola Pro D1: Les mal lotis sous le feu des projecteurs

Amputée de son match au sommet entre le Wydad et le Raja de Casablanca, en raison des engagements continentaux des deux clubs, la sixième journée de la Botola Pro D1 "Inwi", prévue ce week-end, ne manquera pas, néanmoins, de tenir en haleine les fans du football, notamment les supporters des équipes ayant mal démarré la saison.



En tête des mal lotis de ce début de championnat figure l'Ittihad de Tanger, lanterne rouge avec un bilan catastrophique : 0 point sur 12 possibles, le club du Détroit comptant un match en moins contre le WAC (5è journée).



Les Tangérois abordent cette journée avec le même souci : trouver la solution offensive pour concrétiser leurs occasions et donner un sens à tout l’effort consenti par les joueurs.

Dimanche, c’est sur la pelouse d’un adversaire redoutable qu’ils tenteront leur chance, à savoir le FUS de Rabat (05è/9pts), qui, en revanche, vise à profiter de l’absence des équipes de tête du classement pour se rapprocher de la pole position, quoique provisoirement.

Le deuxième match programmé dimanche, à partir de 16h00 au Grand stade d’Agadir, opposera le HUSA à l’UTS. Deux clubs qui restent sur une dynamique positive et qui aspirent à conserver le plus longtemps possible cet élan.



Samedi à partir de 17h30, le MAT accueillera au stade Saniet Rmel le Difaâ Hassani d’El Jadida, sachant que cette journée devait être entamée vendredi par les rencontres Olympique de Safi - Mouloudia Oujda et Maghreb de Fès - Olympique de Khouribga.

Pour ce qui est des matches Jeunesse sportive Salmi - Renaissance de Berkane, Chabab de Mohammedia - AS FAR et Wydad de Casablanca - Raja de Casablanca, ils ont été reportés.



Samedi 15 octobre

17h30 : Moghreb de Tétouan - Difaâ d'El Jadida

Dimanche 16 octobre

16h00 : Hassania d'Agadir - Union Touarga

18h15 : FUS de Rabat - Ittihad Tanger

Reportés :

Jeunesse sportive Salmi - Renaissance de Berkane

Chabab de Mohammedia - AS FAR

Wydad de Casablanca - Raja de Casablanca.