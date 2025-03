Botola Pro D1 : Le joli coup du Raja à Meknès

Le COD Meknès (CODM) a perdu à domicile face au Raja de Casablanca sur le score de 2 buts à 1, lundi soir au stade d'Honneur de Meknès, pour le compte de la 24-ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.



Les locaux ont ouvert la marque à la 46è minute par l'intermédiaire de Mouad Goullous, avant qu'Ayoub Maâmouri ne remette les pendules à l'heure (61è). A deux minutes de la fin du temps réglementaire, Houcine Rahimi a marqué le but de la victoire des Vert et Blanc (88è).



Grâce à ce succès, le Raja porte son actif à 36 points et grimpe à la 7è place, alors que le CODM occupe toujours la 12è place avec 30 unités.



Quant au Hassania d’Agadir (HUSA) et au Difaâ El Jadida (DHJ), ils se sont neutralisés, 1 but partout, dans un match disputé au stade Hassan II de Fès Hamza El Kalai a ouvert la marque pour le Hassania à la 29è minute, avant que Mustapha Sahd n'égalise pour les visiteurs à la 73è minute. Le Difaâ El Jadida a raté un penalty, non transformé par Khalid Baba à la 63è minute.



Après ce nul, le HUSA stagne à la 13è place avec 23 points, alors que le DHJ est 9è avec 32 points au compteur.



Résultats

JSS-OCS : 0-1

UTS-SCCM : 2-1

RCAZ-ASFAR : 1-2

MAS-IRT : 1-1

MAT-RSB : 0-2

WAC-FUS : 2-2

HUSA-DHJ : 1-1

CODM-Raja : 1-2