Botola Pro D1 : Le derby de la capitale à l’affiche

Après une courte trêve en raison de la fenêtre internationale, la Botola Pro D1 de football reprendra ses droits en cette fin de semaine pour le compte de la 6ème journée. L’ouverture du bal est pour ce soir à 18 heures avec la programmation de trois rencontres qui ne manqueront point d’attrait, à commencer par le derby de la capitale entre l’ASFAR et le FUS.



Les Militaires viennent de remercier le coach polonais Czeslaw Michniewicz remplacé par le Français Hubert Velude qui connaît le championnat marocain après avoir entraîné le Hassania d’Agadir et le Difaâ d’El Jadida.



L’autre match programmé à 18 heures opposera la RCAZ à la RSB, alors qu’à partir de 20 heures du côté du stade municipal de Berrechid, la Jeunesse de Soualem sera à l’épreuve du Raja, désormais managé par le technicien portugais Ricardo Sa Pinto.



Cette sixième journée se poursuivra samedi avec quatre matches au menu, à savoir MAS-DHJ (16h00), UTS-CODM (16h00), MAT-HUSA (18h00) et WAC-SCCM (20h00). Dimanche, la rencontre programmée mettra aux prises, au stade El Massira à Safi à 18 heures, l’Olympic local avec l’Ittihad de Tanger, club qui malgré les difficultés, a réussi une parfaite entame de saison.