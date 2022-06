Le derby casablancais entre le Raja et le Wydad, au titre de la 25è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, aura lieu le 16 juin à 17h00.

Les matches de cette journée seront joués les 15 et 16 juin.



Mercredi 15 juin

17h00: IRT-FUS (Grand stade de Tanger).

19h15: JSS-RCOZ (Complexe municipal Berrechid).

19h15 : MCO-CAYB (Stade d'Honneur Oujda).

21h30: MAS-OCS (Complexe sportif de Fès).

21h30 : OCK-SCCM (Complexe OCP Khouribga).



Jeudi 16 juin

17h00: Raja-WAC (Complexe Mohammed V Casablanca/huis clos).

19h15: RSB-DHJ (Stade Municipal de Berkane).

21h30: AS FAR-HUSA (Complexe Sportif Moulay Abdellah de Rabat).