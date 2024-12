Botola Pro D1 : Le Wydad renoue avec la victoire

Le Wydad de Casablanca (WAC) a battu l'Olympic de Safi (OCS) sur le score de 1 but à 0, vendredi soir au stade Larbi Zaouli de Casablanca, pour le compte de la 12è journée de la Botola Pro D1 de football.

L'unique but de la rencontre a été marqué par Oussama Zamraoui à la 4è minute.



Plus tôt dans la journée, l'Union Touarga a pris le meilleur à domicile sur l'Ittihad de Tanger par 3 buts à 1. Les locaux ont ouvert la marque à la 29è minute du point de pénalty grâce à Mohammed Chemlal, avant que Hamza Elowasti n'égalise pour les visiteurs (33è). En seconde période, l'UTS a pris les devants en signant deux buts par l'entremise de Mouad Dahak (52è) et Ilyas Hadad (55è).

Samedi au stade municipal de Berrechid, l'AS FAR s'est imposée face à la Jeunesse sportive Soualem (JSS) par 3 buts à 0.



Les buts de la rencontre ont été inscrits par Joel Beya (6è) et Mehdi El Fahli (77è, 88è).

Le Moghreb Tétouan, lui, s'est incliné (0-2) face au FUS Rabat, match disputé au stade Saniet R'mel de Tétouan.

Amine Souane a inscrit le premier but des visiteurs à la 74è minute du jeu. Reda Allaoui a doublé la mise à la 90+7è minute.



Enfin au stade d’honneur de Meknès, le CODM et le SCCM se sont quittés sur un nul, un partout. Le CODM a ouvert le score par Anas El Mahraoui à la 33ème minute du jeu, avant que Ahmed Rhailouf n'égalise pour les visiteurs à neuf minutes de la fin du temps réglementaire de la rencontre.



Le programme de la 12ème journée devait se poursuivre dimanche avec les rencontres HUSA-Raja, DHJ-RSB et MAS-RCAZ.