Botola Pro D1 : Le Wydad renoue avec la victoire

Le Wydad de Casablanca s’est imposé par 1 but à 0 sur le FUS de Rabat, qui recevait à Mohammedia, dimanche en match de la 9ème journée de la Botola Pro D1 de football.

Le but des Rouges a été inscrit par Cassius Mailula (88e).



Sur ce même score, l’AS FAR, qui recevait à Kénitra, a battu la Renaissance de Zemamra grâce à une réalisation d’Amine Zahzouh à la 53ème minute de jeu.



Enfin, du côté du stade Saniet Rmel à Tétoua, l’Ittihad de Tanger et le Maghreb de Fès se sont neutralisés sur le score d'un but partout (1-1).

Les locaux ont ouvert le score par le biais d’Ali El Harrak (31e), alors que les Fassis ont égalisé grâce à Matar Dieye (80e).



Résultats



OCS-JSS : 1-0

RSB-MAT : 2-1

RCA-CODM : 0-0

SCCM-UTS : 0-3

DHJ-HUSA : 2-0

AS FAR-RCAZ : 1-0

FUS-WAC : 0-1

IRT-MAS : 1-1.