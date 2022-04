Botola Pro D1: Le Wydad de nouveau seul aux commandes

L’ Olympic de Safi (OCS) a été battu sur sa pelouse par le Wydad de Casablanca (WAC) par 1 but à 0 mardi soir au stade El Massira, en match de mise à jour de la 21e journée de la Botola Pro D1 "Inwi". Ayman Hassouni a marqué l’unique but de la rencontre en transformant un penalty à la 83ème minute. Au terme de ce match, l’Olympic de Safi occupe la 13e place du classement avec 23 unités, tandis que son adversaire du jour est leader du classement avec 46 points. Pour le compte de la prochaine journée, l’Olympic de Safi accueillera le Youssoufia de Berrechid, tandis que le Wydad de Casablanca recevra l’AS FAR. Pour rappel, dans le cadre de la mise à jour de la Botola (21è j), le Raja avait surclassé, lundi au Complexe Mohammed V de Casablanca, le Mouloudia d’Oujda par 2 à 0. Le dernier match en retard devait opposer hier l’Olympique de Khouribga à la Renaissance de Berkane.