Botola Pro D1: Le WAC creuse l’écart

Le Wydad de Casablanca (WAC) a battu le Rapide Oued Zem (RCOZ) par 2 buts à 0, mardi au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, pour le compte de la 17e journée de la Botola Pro D1. La première réalisation a été marquée à la 66e minute avec une action par Aymane El Hassouni en faveur des Rouge et Blanc. Le Wydad a doublé la mise par Muayad Ellafi à la 90e+3 minute. Au terme de cette rencontre, la formation casablancaise, 39 points, se maintient à la première place, alors que le Rapide Oued Zem est dernier du classement avec 10 points. Lors de la prochaine journée, le WAC jouera à domicile face au Hassania d'Agadir (HUSA), alors que le Rapide Oued Zem accueillera le Youssoufia de Berrechid (CAYB). Dans l’autre rencontre disputée mardi au complexe sportif de Khouribga, l'Olympique de Khouribga (OCK) et le Raja de Casablanca (RCA) ont fait match nul (2-2). L'ouverture du score pour l'OCK a été l’œuvre de Seakanyeng à la 14e minute. Le Raja a recollé au score à la 52e minute suite à un penalty tiré par Mohcine Moutouali. L'équipe casablancaise a pris l'avantage à la 57e minute avec une réalisation de Sofiane Benjedida, mais les Khouribguis ont égalisé à la 88e minute par le biais de Seakanyeng. Suite à cette rencontre, l'OCK, 19 points, se maintient à la 12e place, tandis que le RCA demeure à la deuxième place du classement avec 31 points, soit huit longueurs de retard sur le Wydad. Lors de la prochaine journée, l'Olympique de Khouribga jouera à l'extérieur contre l'Ittihad de Tanger (IRT), alors que le Raja de Casablanca se rendra chez la Jeunesse sportive Salmi (JSS). A rappeler que le dernier match comptant pour cette journée devait avoir lieu hier entre l’Olympique de Safi et la Renaissance sportive de Berkane.