Botola Pro D1 : Le Raja toujours aux trousses de l’ASFAR

Le Raja de Casablanca s’est imposé sur la pelouse du Chabab de Mohammedia par 2 buts à 0, dimanche au stade El Bachir, en match de la 25ème journée de la Botola Pro D1 de football.



Les buts des Verts ont été inscrits par El Mahdi Maouhoub (3e) et Youssri Bouzok (63e).

Grâce à cette victoire, le Raja, deuxième au classement, porte son actif à 57 points. Le Chabab de Mohammedia est 13e avec 23 unités.



Pour sa part, le Moghreb de Tétouan, a fait match nul à domicile face à l’Ittihad de Tanger.

Les Tétouanais ont ouvert le score sur un penalty de Pape Badji à la 74e minute, tandis que les Tangérois ont égalisé grâce à Mohamed Saoud (83e).



Enfin, la Renaissance de Berkane a surclassé en déplacement l’Olympic de Safi par 2 buts à 1.

Les Oranges doivent leur victoire à un doublé de Youssef Al Fahli sur deux penalties aux 58e et 88e minutes de jeu, alors que l’unique but des locaux a été inscrit par Mehdi Eshabi (70e).



Grâce à cette victoire, la RSB, troisième au classement, porte son actif à 43 points, alors que l’OCS est sixième avec 34 unités.

A noter que le dernier match comptant pour cette journée devait opposer, hier, la JSS à la RCAZ.