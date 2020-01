Botola Pro D1 : Le MCO conforte sa place sur le podium

La liste définitive

de Deguig



L'entraîneur de la sélection marocaine de football en salle, Hicham Deguig, a dévoilé la liste finale des joueurs retenus pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations 2020 prévue à Laâyoune du 28 janvier au 7 février 2020.

Ci-après la liste des 14 joueurs convoqués : El Khayari Reda (Ville haute de Kénitra), Nbia Abdelkarim (Association Ajax Tétouan), Knia Saad (Fath Settat), Saoud Achraf Mohamed (Association Faucon Agadir), Fati Abdelatif (Fath Settat), El Mazray Youssef (Fath Settat), Bourite Soufiane (Ville haute de Kénitra), El Fenni Idriss Raïs (Ajax Tanger), Kaouiri Zakaria (Club Loukoss Ksar El Kabir), Jaouad Mohamed (Toulon Elite Futsal), Bakkali Bilal (ACCS Futsal Club Paris), El Masrar Soufiane (ACCS Futsal Club Paris), Bouiouzan Hamza (Palma Futsal) et Al Ayane Anas (Linx Latina-Italie).



EN féminine



L'équipe nationale féminine de football des moins de 20 ans s'est imposée à l'extérieur face à son homologue égyptienne par 5 buts à 3, en match aller comptant pour le 1er tour des éliminatoires de la Coupe du monde U-20, disputé vendredi au stade Petro Sports du Caire.

L'équipe nationale a inscrit 3 buts en première période par Jihan Barchi (6min), Zineb Redouani (37 min) et Fatima Brima (40 min), tandis que la première réalisation des Egyptiennes a été l'oeuvre de Nadine Ghazi à la 34 min.

Lors de la seconde période, la sélection nationale a corsé l'addition, en scorant à deux reprises par Safae Banouk (51min) et Dahi Al Hmamo (85 min), alors que les deuxième et troixième buts de l'équipe égyptienne ont été inscrits respectivement par Nada Imad (54 min) et Dana Nada (66 min).

Avec ce résultat, l'équipe nationale féminine a consolidé ses chances de qualification pour le prochain tour. Le match retour aura lieu le 2 février prochain à Casablanca.

En cas de qualification, les Marocaines croiseront le fer avec le vainqueur du match Algérie-Soudan.



Cyclisme



La sélection nationale de cyclisme participera à la 15è édition du tour cycliste Amissa Bongo (Tour du Gabon), épreuve de l'Africa Tour et qui se déroulera du 20 au 26 janvier, apprend-on auprès de la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC).

La délégation marocaine devant prendre part à cette compétition est composée des coureurs Adil El Arbaoui, Houcine Sabahi, Mohcine El Kouraji, Oussama Khafi, Youssef Bdadou et Yasser Tahiri, encadrés par l'entraîneur national Ahmed Rahili, indique vendredi un communiqué de la fédération.

Le Tour cycliste Amissa Bongo se déroulera cette année en sept étapes sur un parcours de plus de 1.000 km.